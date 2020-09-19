الجزائر تسجّل 210 إصابات بفيروس كورونا

وأوضح الناطق الرسمى باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن إجمالى عدد الاصابات ارتفع إلى 49623 حالة، فيما زاد مجموع حالات الشفاء إلى 34923 حالة , مشيراً إلى ارتفاع إجمالى الوفيات إلى 1665 حالة.

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