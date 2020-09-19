لبنان يسجّل 779 إصابة بفيروس كورونا المستجد

وذكرت وزارة الصحة العامة فى لبنان، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 11440، فيما زاد عدد الوفيات إلى 286 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة .

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