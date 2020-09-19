عاجل .. إصابة 5 مدنيين فى سقوط مقذوف حوثى على جازان السعودية

وقال المتحدث الإعلامى لمديرية الدفاع المدنى السعودى، بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدى، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكرى أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضى اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية فى محافظة الحرث بمنطقة جازان.

وأضاف الغامدى "نتج عنه تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية المحمى بموجب القانون الدولى الإنسانى، وتضرر 3 مركبات مدنية، وإصابة 5 مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا وتم نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة فى مثل هذه الحالات".