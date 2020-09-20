مسلحون يختطفون ناشط عراقى ويصيبون آخر فى إطلاق نار

أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم السبت، باختطاف الناشط سجاد العراقى وإصابة زميله باسم فليح بعد تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين نوع فلاونزة عند المدخل الشمالى الشرقى لمدينة الناصرية.





وحسبما أفادت قناة "العربية" قال المصدر إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الناشطين كانا يستقلان سيارة صالون وتعرضا لإطلاق نار توقفت على إثره السيارة، وقام المسلحون باختطاف أحدهما فيما نقل الناشط المصاب الى المستشفى لتلقى العلاج. وأوضح أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث. يشار إلى أن الناشطين والصحافيين فى العراق ما زالوا يتلقون تهديدات بالقتل، وتلويح بإدراج أسمائهم على قوائم الاغتيال، لا سيما فى مدن الجنوب، وخاصة أولئك العاملين فى وسائل إعلام معارضة لتوجهات الفصائل الموالية لإيران. فقد انتشرت خلال الفترة الماضية، قوائم تهديد وتصفيات جسدية طالت إعلاميين يعملون فى المدن الجنوبية الغنية بالنفط والتى يرفض أهلها بشكل قاطع تدخلات إيران ووكلائها.

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