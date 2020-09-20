كورونا يضرب القضاء الكويتى

وقال مصدر كويتى مطلع - فى تصريح لصحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد، أن هذه الإصابات لن تعطل الجلسات، لكنها قد تؤخرها، نظرا لأن القاضى الذى سيقوم بسد النقص ستكون لديه جلسة أخرى، ويحتاج وقتاً أطول لعقد جلستين فى يوم واحد.
وطالب المصدر وزارة الصحة الكويتية، بعمل مسحات وفحص لمرفق القضاء، أسوة بالمرافق الحكومية الأخرى، حتى يتم التأكد والاطمئنان على جميع أعضاء مرفق القضاء الكويتى.
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