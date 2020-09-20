اعتقال ”قناص الجنوب” في تنظيم ”داعش” بالعراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، عن اعتقال ”قناص الجنوب“ في تنظيم داعش.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن ”مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد بالتنسيق مع قوة من اسايش السليمانية، ومن خلال تكثيف الجهد الاستخباري وتسخير المصادر، نفذت عملية استخبارية مشتركة، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام المادة الـ 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش“.

وأضافت الوزارة أن ”المعتقل عمل بما يسمى ولاية الجنوب قاطع الفاروق، بمنصب قناص لعصابات داعش في منطقة البحيرات والجرف“، موضحة أنه ”تبين أن لديه إصدارا مرئيا بث بصوته من خلال ما يسمى وكالة أعماق، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف باشتراكه في عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، وأيضا لدية ارتباطات مع عناصر داعش الإرهابية في ما يسمى قاطع الفلوجة منطقة الزيدان، حيث تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات القانونية“.

في السياق، تمكنت القوات الأمنية، من اعتقال أحد قيادات تنظيم داعش البارزة عبر نصب كمين له في أحد أحياء بغداد، وفق ما أعلنت خلية الإعلام الأمني.

وقالت الخلية في بيان صدر عنها، إن ”جهاز الأمن الوطني نفذ عملية نوعية اتسمت بالدقة في التنفيذ، وبناء على معلومات استخبارية ومتابعة مستمرة عن مكان تواجد عنصر مهم من عناصر عصابات داعش الإرهابية في أحد أحياء العاصمة؛ شرع الأبطال في دائرة أمن بغداد بنصب الكمائن التي أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قادة ما يسمى ولاية العراق/قاطع الجنوب، فور عودته من المحافظات الشمالية لاستلامه منصبا عسكريا ضمن عصابات داعش الإرهابية“.

وبينت أن ”القيادي الداعشي كان يمهد للقيام بعمليات إرهابية تستهدف المواطنين في زيارة الأربعين، كما اعترف لدى تدوين أقواله بقيادته المعارك ضد الأجهزة الأمنية في محافظة كركوك خلال عمليات التحرير؛ وقد تمت عملية القبض وفق أوامر قضائية وجرت إحالته للجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه“.