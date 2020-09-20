العراق : إغلاق الحدود أمام الوافدين لإحياء أربعينية الحسين

وفى تصريحات للصحفيين، قال التميمى: "قررنا غلق الحدود مع دول الجوار، وعدم استقبال أى وافدين أجانب للمشاركة فى أحياء زيارة الأربعينية باستثناء الهيئات الدبلوماسية".
وأضاف أن "هناك الآن زيادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى دول الجوار، وعلى ضوئها قررنا إغلاق الحدود لأن دخول أى أجنبى للعراق ربما يؤدى إلى دخول سلالات جديدة من فيروس كورونا".
كما أشار التميمى إلى أن وزارة الصحة العراقية أعدت خطة للتعامل مع أداء الزيارة المقبلة فى محافظة كربلاء، موضحًا أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا فى العراق بلغت الآن نحو 79%، بينما بلغت نسبة الوفيات 3%، لافتاً إلى أنهم الآن فى مرحلة زيادة حالات الشفاء فى البلاد .
وأضاف أن العراق من الدول السباقة للحصول على علاج فيروس كورونا، علاوة على تبادل الخبرات مع دول الجوار ودول أخرى.
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