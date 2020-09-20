شكرى ومنسق الأمم المتحدة فى لبنان يؤكدان ضرورة استمرار دعم بيروت

جاء ذلك خلال لقاء سامح شكرى، اليوم الأحد، المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان، يان كوبيتش، حيث تناولا آخر المُستجدات على الساحة اللبنانية وسبل الاستمرار فى دعم لبنان الشقيق خلال المرحلة الحالية.
وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى بيان - بأن الوزير شُكرى نوه خلال اللقاء إلى زيارته الأخيرة إلى بيروت لبحث سبل الإسهام فى دعم المستقبل الذى يستحقه اللبنانيون عبر الخروج من الأزمة الحالية، حيث أكد وزير الخارجية أهمية إعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية من أجل تلبية تطلعات الشعب اللبنانى، والنأى به عن مخاطر الصراعات الإقليمية والتصعيد الذى تشهده المنطقة، وذلك عبر الإسراع فى تشكيل حكومة على الأسس الدستورية، وبما يُساعد على إعادة الاستقرار إلى لبنان ويُعزز من قدرة المجتمع الدولى على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتقديم المساعدات اللازمة للبنان.
و أشار حافظ إلى أن المُنسق الأممى تناول رؤيته لآخر التطورات على الساحة السياسية اللبنانية، وما تفرضه التحديات الراهنة من أهمية تكثيف العمل للوفاء باحتياجات وتطلعات الشعب اللبنانى، مُثَمّناً دور مصر على الساحة اللبنانية ومساعيها للحفاظ على الاستقرار فى لبنان والمنطقة، ومُعرباً عن تطلعه لاستمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال الفترة القادمة.
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