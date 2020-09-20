الإمارات : ملتزمون بتعزيز التسامح والحوار بين الأديان

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، التزامها بالتعاون العالمى وتعزيز الحوار بين الأديان والتسامح والتعايش، إلى جانب دعم الاستقرار الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،





وفى بيان رسمى، حددت الإمارات الأهداف السبعة التى ستركز عليها أثناء مشاركتها فى أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى تتضمن: "العمل كمواطن عالمى مسؤول عن مساعدة الفئات الأكثر ضعفا فى مواجهة فيروس كوفيد-19، ومواجهة تغير المناخ من خلال تخفيف آثاره والتكيف معه، ودعم تمكين المرأة، والاستثمار فى أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع الابتكار والاستعداد للمستقبل". وشدد بيان الإمارات على دعم الدولة القوى للنهج متعدد الأطراف القائم على تحقيق النتائج التى تخدم البشرية، سواءً كان الأمر يتعلق بمواصلة تقديم الدعم اللازم لمواجهة فيروس كورونا، أو مواجهة الانتشار النووى ومكافحة الإرهاب والتطرف. ومن المقرر أن يترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى، وفد دولة الإمارات للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يلقى خطابا عبر الاتصال المرئى أمام الجمعية العامة يوم 29 سبتمبر الجارى.

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