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الراعى يرفض محاولات حزب الله وحركة أمل لعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية

أخبار عربية عبير العدوى 2020-09-20 14:11 تبليغ
الراعى يرفض محاولات حزب الله وحركة أمل لعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية
الراعى يرفض محاولات حزب الله وحركة أمل لعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية
شن البطريرك المارونى بشارة الراعى، اليوم الأحد، هجومًا حادًا على الثنائى الشيعى فى لبنان "حزب الله وحركة أمل"، منتقدًا تمسكهما بوزارة المالية وإصرارهما على عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية. 

وأعرب الراعى خلال عظة اليوم الأحد فى لبنان، عن رفضه لأى محاولات لتغيير النظام الحالى فى ظل الدويلات وهيمنة السلاح غير الشرعى، متسائلاً "بأى صفة تطالب ​طائفة​ بوزارة​ معينة كأنها ملك لها، وتعطل تأليف ​الحكومة​ حتى الحصول على مبتغاها، وتتسبب بشلل سياسى وضرر اقتصادى ومعيشى؟".

وتابع: "أين أضحى اتفاق القوى السياسية من أجل الإصلاح وحكومة مصغرة ووزراء اختصاصيين والمداورة فى الحقائب وأى علم دستورى يخصص احتكار حقيبة ما؟".

وأضاف: "رفضنا ليس موجها ضد طائفة ما، ولكن ضد البدعة التى تسعى لفرض هيمنة لجهة على دولة فاقدة للسيادة"، مؤكدًا أن "هذا غير مقبول فى نظامنا الديمقراطى التنوعى".

ودعا الراعى رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، إلى "التقيد بالدستور وتأليف حكومة ينتظرها الشعب والعالم، وعدم الرضوخ إلى الشروط أو التأخير أو الاعتذار".

ووجه الراعى رسالة إلى رئيس الوزراء المكلف، قائلا: "أنت لست وحدك، ونحن لسنا مستعدين لإعادة البحث بنظامنا مع كل تشكيل حكومة، ولسنا مستعدين لتقديم تنازلات أو البحث بتعديل النظام قبل أن تدخل كل المكونات بكنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصة، ولا تعديل فى الدولة فى ظل الدويلات أو الجمهوريات وهيمنة السلاح المتفلت غير الشرعى، سواء أكان يحمله لبنانيون أو غير لبنانيين".

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