الكويت : 3 وفيات و385 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فى بيانه الدورى، اليوم، قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إنه تم تسجيل 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 99 ألفا و434 حالة.

وأشار المتحدث إلى أن هناك 98 مصابًا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة فى مستشفيات الكويت، بينما أعلنت الصحة الكويتية فى وقت سابق اليوم أن 670 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 90 ألفا و168 حالة.