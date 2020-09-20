هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب شمال طبرق فى ليبيا

أعلن المركز الليبى للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أن محطات الرصد العالمية سجلت صباح اليوم الأحد على تمام الساعة 10:15:56.0 بالتوقيت المحلى لليبيا، هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجة على مقياس الزلازل، ويقع المركز لهذه الهزة بمنطقة شرق البحر المتوسط، ويبعد حوالى 200 كيلومتر شمال مدينة طبرق.





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