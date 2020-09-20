البحرين : 620 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت البحرين، اليوم الأحد، تسجيل 620 إصابة جديدة بفيروس



أعلنت البحرين، اليوم الأحد، تسجيل 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالى إلى 64499 إصابة. وقالت وزارة الصحة البحرينية، فى بيان صحفى على موقعها الإلكترونى، بحسب وكالة الأنباء الأدرنية، إنه تماثل للشفاء 599 حالة ليبلغ إجمالى الحالات 57299 حالة.

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