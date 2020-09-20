فيديو .. الوطنية الليبية للنفط تبدأ عملية الضخ فى سرت

وكانت المؤسسة قد أعلنت، أمس السبت، رفع حالة "القوة القاهرة" عن الحقول والموانئ النفطية "الآمنة"، مشددة على أهمية التمسك بالثوابت المهنية.

وأعطيت التعليمات للشركات المشغلة فى كل الأحواض الرسوبية وكذلك الإدارات المختصة بالمؤسسة بمباشرة مهامها واستئناف الإنتاج والصادرات من الحقول والموانئ الآمنة.

يذكر أن القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، أعلن، الجمعة الماضية، استئناف إنتاج وتصدير النفط مع اتخاذ كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التى تضمن توزيعا عادلا لعائداته المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير، مؤكدا حرص الجيش الليبى على أن يؤدى ذلك إلى تحسين المستوى المعيشى للمواطن الليبى.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، اللواء أحمد المسمارى، إنه تم تشكيل لجنة فنية مشتركة لتوزيع إيرادات النفط بشكل عادل.

وأوضح المسمارى، فى مؤتمر صحفى، أن اللجنة الفنية تشرف على إيرادات النفط وتضمن توزيعها بشكل عادل، مشيرا إلى أن الاتفاق تضمن إعادة تصدير النفط من جميع المرافئ الليبية.

وشدد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى على أن "اللجنة المشتركة هدفها إعداد ميزانية مشتركة من عوائد النفط، مضيفا "ندعم المؤسسة الوطنية للنفط لتأمين الحقول وموانئ التصدير".