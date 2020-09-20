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قصف بصاروخ كاتيوشا يستهدف محيط مطار بغداد

أخبار عربية محمد بدر 2020-09-20 19:45 تبليغ
قصف بصاروخ كاتيوشا يستهدف محيط مطار بغداد
قصف بصاروخ كاتيوشا يستهدف محيط مطار بغداد

وحسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"، قال المصدر إن صاروخ كاتيوشا استهدف، مساء اليوم، محيط مطار بغداد الدولى، مضيفا أن صافرات الإنذار انطلقت فى مطار العاصمة.

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