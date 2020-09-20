لبنان : 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت وزارة الصحة العامة فى لبنان، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 12047، فيما زاد عدد الوفيات إلى 297 حالة بعد تسجيل 11 حالة جديدة.

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