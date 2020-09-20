السعودية تتسلم زوراق اعتراض سريعة فرنسية الصنع

ورعى قائد القوات البحرية الملكية السعودية الركن فهد بن عبدالله الغفيلى، بحسب بيان صدر اليوم الأحد، حفل تسليم واستلام زوارق الاعتراض السريعة الدفعة الثانية والثالثة من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع "HSI32" بالمنطقة الشرقية.
وأكد قائد القوات البحرية الملكية، أن منظومة زوارق الاعتراض السريعة "HSI32"، ستسهم فى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالى للقوات البحرية لتعزيز الأمن البحرى فى المنطقة وستشارك مع وحدات الأسطول الشرقى المختلفة فى حماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة.
واشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة "CMN" الفرنسية تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع "HSI32"، جزء منها يصنع فى فرنسا والجزء الآخر فى المملكة ضمن برنامج نقل التقنية، حيث تعد هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة فى العالم.
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