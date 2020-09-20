عاجل .. الجيش الليبى : عودة إنتاج النفط لقطع الطريق على الأتراك والإخوان

أفادت قناة "العربية" نقلا عن الجيش الوطنى الليبى، مساء اليوم الأحد، أن عودة إنتاج النفط كان لقطع الطريق على الأتراك والإخوان، مشيرا إلى أنه يجب التأكد من وصول عائدات النفط للمواطن الليبى، وليس للميليشيات.





وقال الجيش الليبى، إن المشكلة الرئيسية هى الأتراك والميليشيات، مشددًا على أنه ليس طرفا فى التجاذبات السياسية الحالية. يذكر أن القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، أعلن، الجمعة الماضية، استئناف إنتاج وتصدير النفط مع اتخاذ كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التى تضمن توزيعا عادلا لعائداته المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب. كما أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أمس السبت، رفع حالة "القوة القاهرة" عن الحقول والموانئ النفطية "الآمنة"، مشددة على أهمية التمسك بالثوابت المهنية.

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