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فلسطين تسجل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار عربية أحمد جاد 2020-09-20 21:36 تبليغ
فلسطين تسجل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا
فلسطين تسجل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، بحسب وكالة الأنباء ، أن نسبة التعافى من فيروس فى فلسطين بلغت 69.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

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