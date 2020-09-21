ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهبارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بضعف الدولار.

ووفقا لرويترز ارتفع سعر الذهب في السوق الفورية 2ر0 بالمئة إلى 59ر1952 دولارا للأوقية (الأونصة).

وفي العقود الأمريكية الآجلة هبط سعر الذهب 1ر0 بالمئة إلى 40ر1959 دولارا للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي 2ر0 بالمئة ما يزيد إغراء شراء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب نحو 29 بالمئة هذا العام مع إطلاق الحكومات في أنحاء العالم والبنوك المركزية إجراءات تحفيز غير مسبوقة لتنشيط اقتصاداتها التي تضررت من فيروس كورونا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 1ر0 بالمئة إلى 79ر26 دولارا للأوقية وزاد البلاتين 9ر0 بالمئة إلى 27ر936 دولارا والبلاديوم 2ر1 بالمئة إلى 06ر2384 دولارا للأوقية.