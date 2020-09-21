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المغرب يسجل 1927 إصابة بفيروس كورونا

أخبار عربية أحمد جاد 2020-09-21 12:42 تبليغ
المغرب يسجل 1927 إصابة بفيروس كورونا
المغرب يسجل 1927 إصابة بفيروس كورونا

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، بحسب وكالة الأنباء ، أنها سجلت أيضا 35 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1830، فيما ارتفع العدد الإجمالى لحالات الشفاء إلى 80732 حالة.

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