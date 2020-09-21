وأوضحت وزارة الصحة المغربية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أنها سجلت أيضا 35 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1830، فيما ارتفع العدد الإجمالى لحالات الشفاء إلى 80732 حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المغرب يسجل 1927 إصابة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.