الأربعاء.. وزراء التعليم العرب يناقشون وثيقة تطوير التعليم

وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان العربى، أن اجتماع وزراء التعليم العرب، برئاسة المملكة العربية السعودية، يأتى اتساقًا مع الدعم والعناية والاهتمام الكبير الذى توليه المملكة بالتعليم، ووضعها تطوير وتحديث التعليم فى قمة أولوياتها.
وقال السلمى، فى بيان له اليوم الإثنين، إن البرلمان العربى أعد هذه الوثيقة إدراكًا منه بأن التعليم أساس التقدم والنهضة فى الدول والمجتمعات العربية، وهو أحد الركائز الأساسية لصيانة الأمن القومى العربى.
وأضاف أن هدف البرلمان العربى من إعداد هذه الوثيقة التى جاءت فى 3 فصول، إقامة نظام تعليمى عربى عالى الجودة من خلال الاستثمار فى العنصر البشرى لبناء شخصية الطالب القادر على التفكير النقدى البَنّاء وحل المشكلات، وكذلك تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس بما يلائم احتياجات ومتطلبات سوق العمل فى الدول العربية، فضلاً عن تعزيز مكانة البحث العلمى فى العالم العربى وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية العربية، مشددًا على أن الوثيقة خصصت محورًا مستقلاً للتعليم عن بُعد كأحد الخيارات المهمة لتقديم التعليم فى الدول العربية.
وأشار رئيس البرلمان العربى إلى أن وثيقة تطوير التعليم فى العالم العربى التى أعدها البرلمان العربى نتاج مناقشات مستفيضة ودراسات معمقة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية المختصة فى التعليم، وهى: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، ومكتب التربية العربى لدول الخليج العربى، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمى العربية، وقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.
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