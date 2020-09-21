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أبو الغيط يبحث تنفيذ اتفاق جوبا للسلام مع رئيس حركة تحرير السودان

أخبار عربية هايدى الدسوقى 2020-09-21 15:40 تبليغ
أبو الغيط يبحث تنفيذ اتفاق جوبا للسلام مع رئيس حركة تحرير السودان
أبو الغيط يبحث تنفيذ اتفاق جوبا للسلام مع رئيس حركة تحرير السودان

بحث اللقاء سبل دعم السلام والاستقرار فى السودان وتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات السودانية المسلحة والذى تم التوصل إليه فى جوبا يوم 31 أغسطس الماضى.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة إن مناوى عبّر عن خالص تقديره للدور الذى تضطلع به الجامعة العربية فى الوقوف مع السودان خلال هذه المرحلة الانتقالية الهامة التى يمر بها وما تقوم به من جهد فى سبيل تثبيت دعائم السلام والاستقرار والتنمية فى ربوع البلاد.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط جدد خلال المقابلة التزام الجامعة الكامل بمواصلة دعمها للسودان ومؤسساته وأهله فى كل ما يصب فى تحقيق أهدافه وأولوياته الوطنية وتمكينه من عبور تحديات المرحلة الراهنة.

وأثنى أبو الغيط على روح الشراكة التى تحلت بها الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى الوصول إلى اتفاق جوبا للسلام، وأبدى استعداد الجامعة للاستمرار فى مساندة كل جهد يصب فى تدعيم الأمن والاستقرار فى البلاد وحشد الدعم العربى والدولى لتنفيذ استحقاقات السلام بين الأشقاء فى السودان.

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