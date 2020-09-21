اعتقال 3 إرهابيين على الحدود بين سوريا والعراق

وفى بيان صحفى أورده موقع "السومرية نيوز"، قالت الخلية الأمنية، إن فريقًا استخباراتيًا ميدانيًا اقترب من الشريط الحدودى مع سوريا، ونصب كمائن خاصة فى الاتجاهات التى يرجح اختراق الحدود منها نحو العمق العراقى.
وأكدت الخلية أن الأجهزة الأمنية العراقية تمكنت من اعتقال 3 إرهابيين، أحدهم سورى الجنسية.
وأشارت إلى أن الإرهابيين الثلاثة اعترفوا بالمشاركة فى أغلب المعارك ضد القوات العراقية، وبدخولهم للعراق لتشكيل مفارز عسكرية جديدة لحساب داعش وتنفيذ عمليات إرهابية.
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