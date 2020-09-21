ملك البحرين : توقيع إعلان السلام إنجاز تاريخى وملتزمون بحل الدولتين

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، اليوم الإثنين، أن التوقيع على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل إنجاز تاريخى، قائلاً : "نرى السلام خيارًا استراتيجيا لدفع الاستقرار فى الشرق الأوسط".





ووفقًا للتصريحات التى نقلتها شبكة "العربية" الإخبارية، أكد آل خليفة على موقف البحرين الثابت والدائم من القضية الفلسطينية، مشددًا على التزام بلاده بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وقال ملك البحرين، إن خطواتنا نحو السلام لصالح الجميع، وتهدف لحسن الجوار، وليست موجهة ضد أى كيان أو قوى. وكان البيت الأبيض فى واشنطن احتضن توقيع إعلان السلام بين البحرين وإسرائيل فى منتصف سبتمبر الجارى، إلى جانب معاهدة سلام بين الإمارات وتل أبيب، برعاية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وبحضور العديد من وفود الدول الغربية والعربية.

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