ميشال عون: رئيس الوزراء المكلف لم يقبل آراء الكتل السياسية لتشكيل الحكومة

قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إنه لا يوجد حل فى الأفق على ما يبدو بخصوص تشكيل الحكومة، مضيفا أن رئيس الوزراء المكلف لم يقبل آراء الكتل السياسية فى البرلمان لتشكيل الحكومة.





وأكد عون أن موقفه يستند إلى ضرورة مشاركة الكتل البرلمانية فى عملية تشكيل الحكومة، وأن دستور اللبنانى لا ينص على تولى طائفة محددة وزارة بعينها، موضحا أن حزب الله وحركة أمل يصران على تسمية وزراء شيعة، بينهم وزير المال. كما اقترح الرئيس اللبنانى إلغاء الحصص الطائفية بالنسبة للوزارات السيادية.

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