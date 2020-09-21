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السودان يسجل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار عربية أحمد جاد 2020-09-21 17:43 تبليغ
السودان يسجل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
السودان يسجل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأشارت وزارة الصحة السودانية، فى بيان صادر عنها اليوم، بحسب وكالة الأنباء ، إلى ارتفاع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 13 ألفا و 555 حالة، بينها 836 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6760 شخصا.

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