الكويت : وفاة و530 إصابة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، عن تسجيل وفاة و530 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة ليصبح العدد الإجمالى 99964 إصابة، و585 وفاة.

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