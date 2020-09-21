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الكويت : وفاة و530 إصابة بفيروس كورونا

أخبار عربية أحمد جاد 2020-09-21 17:43 تبليغ
الكويت : وفاة و530 إصابة بفيروس كورونا
الكويت : وفاة و530 إصابة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، عن تسجيل وفاة و530 إصابة جديدة بفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة ليصبح العدد الإجمالى 99964 إصابة، و585 وفاة.

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