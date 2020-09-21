مقتل 24 من حركة الشباب الإرهابية فى عمليتين لجيش الصومال

تمكن الجيش الصومالى، اليوم الإثنين، من تحرير 3 بلدات فى جنوب ووسط الصومال، والقضاء على 24 إرهابيًا من عناصر حركة "الشباب" الإرهابية، بينهم قيادات خلال عمليتين منفصلتين.





وفى تصريحات لإذاعة "صوت الجيش" الصومالية، اليوم الإثنين، قال قائد الجيش الصومالى الجنرال أذوا يوسف راجى، إن القوات قتلت 16 إرهابيا، وحررت 3 بلدات، من حركة الشباب الإرهابية بوسط البلاد .

وأوضح راجى، أن العملية العسكرية جاءت بعد معلومات عن بداية تجمع عناصر من الشباب الإرهابية فى منطقة بلعلى بمحافظة جلغدود جنوبى عاصمة ولاية جلمدغ وسط البلاد.

وأشار قائد الجيش الصومالى إلى أن تلك الانتصارات جاءت بعد قتال عنيف استمر قرابة 6 ساعات مع العناصر الإرهابية، ما أسفر عن طرد الشباب من عدة بلدات.

وفى بيان له، قال الجيش الصومالى إن 8 عناصر من تنظيم الشباب الإرهابى، بينهم قيادات قتلوا، فى منطقة توراتورو بمحافظة شبيلى السفلى جنوب البلاد، خلال عملية نوعية نفذتها قوات "دنب" الخاصة.

وأضاف، أن الإرهابيين الذين سقطوا خلال العملية كانوا أهدافا استراتيجية ومهمة، دون الكشف عن أسمائهم.