لافروف يعلن انتهاء المواجهة العسكرية بين الحكومة السورية والمعارضة

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، على أن المواجهة العسكرية بين الحكومة السورية والمعارضة ـ الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا ـ انتهت فى البلاد، معتبرًا أن هناك نقطتين ساخنتين فقط فى سوريا، وهما إدلب وشرق الفرات.





وفى مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية، نشر نصها الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، قال لافروف: "عدت مؤخرا من دمشق التى زرتها مع نائب رئيس الحكومة الروسية، يورى بوريسوف، الذى أجرى محادثات حول آفاق التعاون الاقتصادى، بينما بحثت أنا مع الزملاء الأوضاع السياسية". وأضاف الوزير الروسى: "لا أعتقد أن هؤلاء الذين تحدثوا مع الرئيس السورى بشار الأسد، ومسؤولين آخرين فى الدولة، يمكنهم القول إن حكومة الجمهورية العربية السورية تعول فقط على حل عسكرى للنزاع. هذا ليس حقيقة. المواجهة العسكرية بين حكومة البلاد والمعارضة انتهت".

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