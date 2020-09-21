اليمن : مقتل امرأة وإصابة 12 بينهم أطفال فى هجمات حوثية على تعز

ووفقًا لشبكة "العين الإخبارية"، قال مصدر طبى وآخر محلى فى اليمن، إن المليشيا الحوثية أطلقت 11 قذيفة على الأحياء السكنية الواقعة شرقى مدينة تعز الواقعة جنوب غرب اليمن، بشكل مفاجئ مساء اليوم، ما أسفر عن انفجارات عنيفة.

وأشارت المصادر إلى أن القذائف الحوثية تساقطت على حى "الكمب" ومحيط مقر المحافظة، وأسفرت عن مقتل امرأة وإصابة 12 آخرين، لافتًا إلى أن الجرحى بينهم امرأتين و4 أطفال، وبعضهم فى حالة خطرة.

وأوضحت المصادر أن القصف جاء من ناحية المليشيا الحوثية المتمركزة فى تلة سوفتيل، شرقى مدينة تعز، وهو القصف الذى يتزامن مع حلول الذكرى السادسة للانقلاب الحوثى فى اليمن واجتياح العاصمة صنعاء يوم 21 سبتمبر.