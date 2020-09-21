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266 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الأردن

أخبار عربية أحمد جاد 2020-09-21 19:47 تبليغ
266 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الأردن
266 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الأردن

وأوضح الدكتور جابر، خلال إيجاز صحفى عقد اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، أن الإصابات المحلية الجديدة توزعت على النحو الآتى، 166 فى العاصمة، 25 فى الكرك، 38 فى البلقاء، 8 فى إربد، 10 فى الزرقاء، 3 فى معان وحالة واحدة فى عجلون، 3 فى مادبا و10 حالات فى جرش، كما سجلت حالتان فى فنادق الحجر لقادمين من خارج المملكة.

وأشار الوزير جابر كذلك، إلى تعافى 683 من المصابين بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، وإجراء 12867 فحصاً للكشف عن ، ليصل مجموع الفحوصات منذ بدء الجائحة إلى 1083488 فحصاً.

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