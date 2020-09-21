الجزائر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

وأوضحت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن العدد الإجمالى للإصابات ارتفع إلى 50023 حالة، فيما بلغ عدد إجمالى الوفيات إلى 1679 حالة بعد تسجيل 7 وفيات خلال ال24 الساعة الماضية، مشيراً إلى أن 133 مريضاً تماثلوا للشفاء ، ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 35180 حالة.

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