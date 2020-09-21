اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع السودانى لمناقشة الأوضاع الأمنية

عقد مجلس الأمن والدفاع السودانى، اليوم الاثنين، بالقصر الجمهورى جلسة طارئة، برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشى عضو مجلس السيادة الانتقالى لمناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أكد الاجتماع على أهمية العمل الإنسانى وضرورة انسياب المساعدات الإنسانية للمواطنين، فى كافة أنحاء السودان وفقا للضوابط واللوائح المنصوص عليها. كما شدد الاجتماع على أهمية الدور الذى تقوم به مفوضية العون الإنسانى والجهود المبذولة من المنظمات الطوعية فى تقديم المساعدات. ووجه الاجتماع بتفعيل دور اللجنة الفنية المشتركة لتنسيق عمل المنظمات وتسهيل وتسريع إجراءات نقل المساعدات.

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