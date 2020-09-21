مصرع عدد من الحوثيين فى كمين للجيش اليمنى شرق صنعاء

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت"، أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر المليشيا إلى أحد المواقع فى جبهة صلب، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوفها.
كما استهدفت مدفعية الجيش مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية، فى الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر فى الأرواح والعتاد.
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