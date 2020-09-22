استهداف رتل دعم لوجستى للتحالف الدولى شمال بغداد

على صعيد آخر، شن الطيران الحربى التركى، فى وقت سابق من اليوم الإثنين، قصفاً على محافظة دهوك بإقليم كردستان، بذريعة تواجد عناصر من حزب العمال الكردستانى المناوئ لأنقرة. وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" نقلا عن شهود عيان، أن الطائرات التركية قصفت منطقة نهيلى التابعة لقضاء آميدى العمادية بمحافظة دهوك، الأمر الذى أسفر عن إحراق مساحات شاسعة من أراضى المزارعين.

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