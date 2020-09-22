تبون : أنفقنا مليارى دولار لتجاوز تداعيات كورونا فى الجزائر

وفى تصريحات لوسائل إعلام محلية فى الجزائر، مساء أمس الأحد، أوضح تبون أن الدولة قدمت مساعدات لمؤسسات حكومية بـ 789 مليون دولار، وأن كلفة تعويضات النقل والإيواء والأدوية بلغت 1.3 مليار دولار.
وأشار تبون إلى أن عدد الاصابات بفيروس كورونا فى الجزائر يأخذ منحى تنازليًا، وأن 17 أو 18 ولاية لم تُسجل بها أى إصابات فى الآونة الأخيرة.
وكانت الجزائر سجلت رسميًا نحو 49826 إصابة بفيروس كورونا، و1672 وفاة جراء الإصابة بالفيروس حتى أمس الأحد.
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