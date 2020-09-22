السلمى يتقلد وسام البرلمان العربى تقديرا لجهوده فى خدمة القضايا العربية

تقلد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمى، وسام البرلمان العربى تقديرا لإنجازاته خلال رئاسته للبرلمان، ودوره فى صيانة الأمن القومى العربى ومواجهة التحديات التى تواجه الدول والمجتمعات العربية.





جاء ذلك، استنادا للمادة السابعة من لائحة وسام البرلمان العربى لمن يقدم إسهاما متميزا فى أعمال البرلمان العربى وتطويره.

كما يمنح هذا الوسام، للقادة العرب، والشخصيات البرلمانية العربية من خارج البرلمان العربى وللشخصيات العربية المرموقة من غير البرلمانيين والشخصيات الدولية غير العربية الذين بذلوا جهودا متميزة وأعمالاً مثمرة فى خدمة القضايا العربية.

وكانت أول شخصية، مُنحت وسام البرلمان العربى هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 17 مايو 2015 م.

وذكر بيان للبرلمان العربى، اليوم الثلاثاء، أن قرار مكتب البرلمان العربى، جاء بمنح الوسام تقديرا للجهود الكبيرة والأعمال المتميزة التى بذلها الدكتور مشعل بن فهم السُّلمى، خلال رئاسته للبرلمان العربى فى الفصل التشريعى الثانى (من شهر أكتوبر 2016 م إلى شهر سبتمبر 2020 م)، وما قام به من جهود مقدرة لترسيخ مكانة البرلمان العربى وتفعيل دوره على الصعيدين الإقليمى والدولى، واعتماد آليات جديدة مكّنت البرلمان العربى من مواكبة كل الأحداث العربية لدعم القضايا العربية والتصدى للأطماع والتهديدات الموجهة للعالم العربى.

وأضاف البيان: "جاء هذا القرار تقديرا لنجاح خطط العمل والبرامج التى نفذها الدكتور مشعل بن فهم السُّلمى، خلال رئاسته للبرلمان، وما تحقق للبرلمان العربى، تحت رئاسته من نقلة نوعية فى مسيرته فى الأربع سنوات الماضية، من خلال تبنى برامج نوعية استهدفت الارتقاء بطبيعة عمل البرلمان العربى وإحداث تطوير فى أجهزته ليكون أكثر فاعليةً تحقيقا للأهداف التى أُنشئ من أجلها.

ووضع خطة لمعالجة الوضع المالى للبرلمان العربى تكللت بالنجاح وانعكست على المركز المالى للبرلمان العربى ليتحول من السلبية إلى الإيجابية وتحقيق فوائض مالية فى كل السنوات الأربع الماضية تم تحويلها للاحتياطى العام، وإعداد واعتماد خطط عمل برلمانية لدعم القضايا العربية والتصدى للأطماع والتهديدات الموجهة للعالم العربى والتدخل فى شؤونه الداخلية، وإصدار عددا من القرارات والبيانات والقوانين العربية الاسترشادية والرؤى البرلمانية وخطط العمل، واعتماد عدداً من الوثائق والاستراتيجيات، تعزيزا للتضامن العربى وصيانةً للأمن القومى العربى ومواجهة التحديات التى تواجه الدول والمجتمعات العربية".