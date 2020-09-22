تسجيل 197 إصابة جديدة و 7 وفيات بـ فيروس كورونا فى الجزائر

وأوضحت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، أن العدد الإجمالى للإصابات ارتفع إلى 50023 حالة، فيما بلغ عدد إجمالى الوفيات إلى 1679 حالة بعد تسجيل 7 وفيات خلال الـ24 الساعة الماضية.
وبحسب الوزارة، فأن 133 مريضاً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 35180 حالة.
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