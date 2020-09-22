ارتفاع إصابات كورونا فى ليبيا إلى 28796 حالة

أعلن المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض، تسجيل 847 إصابة جديدة بفيروس



أعلن المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض، تسجيل 847 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالى الإصابات إلى 28 ألفًا و796 حالة. وبحسب المركز، فأن طرابلس سجلت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس وصلت إلى 497 حالة جديدة و57 حالة مخالطة، مشيرا إلى أن مجمل عدد الوفيات بلغ 450 حالة.



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