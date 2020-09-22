الرئيس اللبنانى: لن نتمكن من الاستمرار فى استضافة اللاجئين السوريين

جاء ذلك فى كلمة الرئيس اللبنانى التى ألقاها عبر تقنية "التحاضر عن بُعد" بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة الذى نُظم فى قاعة الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى نيويورك.
وقال عون، إن لبنان أصبح يئن تحت وطأة الأزمات غير المسبوقة التى تثقل كاهله، وأنه لن يستطيع الاستمرار فى استضافة أكبر عدد من اللاجئين السوريين.
وأكد تمسك لبنان بالمبادئ السامية للأمم المتحدة وميثاقها، وبما تطمح إليه من أهداف نبيلة لصالح شعوب العالم، داعيا إلى إدخال الإصلاحات على طريقة عمل المنظمة الأممية ومضاعفة السعى لمساعدة الدول المحتاجة فى سبيل مستقبل أفضل.
وثمّن الرئيس اللبنانى ما تقدمه المنظمة الأممية والدول الصديقة من مؤازرة ومساندة إلى لبنان فى سبيل معالجة التداعيات الضخمة لانفجار الميناء البحرى للعاصمة بيروت، والتعافى من الأزمة الاقتصادية والمالية، داعيا العالم إلى تقديم المزيد من الدعم والمساعدة إلى لبنان.
وشدد على أن الصعوبات لن تثنى لبنان عن متابعة دوره الإيجابى على الصعيد الدولي، وتفاعله البنّاء مع الأمم المتحدة وضمن الأسرة الدولية.
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