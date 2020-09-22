عبير موسى: كتلة الكرامة التونسية تغطى الجماعات الإرهابية

وقالت موسى، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، إن كتلة الكرامة تغطى الجماعات الإرهابية. يشار إلى أن كتلة الحزب الدستورى، ألغت الموعد الذى كان مبرمجا مساء اليوم الثلاثاء، لمقابلة رئيس الحكومة هشام المشيشى على إثر ما وصفته بالحركة الاستفزازية لمشاعر ضحايا العمليات الإرهابية والرسالة السلبية الموجهة من رئيس الحكومة للشعب التونسى باستقبال ممثلى الكتلة المبيضة للإرهابيين وذوى العلاقة بشبكات التسفير والعودة من بؤر التوتر بعد ساعات من المسيرة التى نفذها الحزب، وفق بيان صادر عنه.

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