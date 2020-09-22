عاجل.. سقوط 3 قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء بالعراق

وقالت الخلية -فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- إن "قذائف الهاون سقطت داخل المنطقة الخضراء فجر اليوم، بدون تسجيل خسائر أو أضرار"، وأضافت الخلية أن القذائف انطلقت من منطقة الكرادة.
يشار إلى أنه قبل أسبوع تعرضت المنطقة الخضراء إلى سقوط صاروخى كاتيوشا دون وقوع خسائر أو أضرار.
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