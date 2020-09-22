إصابات كورونا فى السعودية تتجاوز 330 ألفا

وبحسب الوزارة، تعافى 1185 حالة من الفيروس، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 312.684 حالة، بينما توفى 30 حالة ليصل إجمالى حالات الوفاة 4.542 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.