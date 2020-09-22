لبنان: سبب انفجار عين قانا احتراق محطة للمحروقات

وقال السكان، إن سحب دخانية ارتفعت من مكان وقوع الحادث، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. وأفاد سكان المناطق المجاورة بسماع دوى الانفجار بشكل قوي، فى حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن سبب الانفجار حريقا فى محطة للمحروقات.

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