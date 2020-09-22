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فيديو.. جوتيريش : وجود المرتزقة يعرقل الحل فى ليبيا

أخبار عربية عبير العدوى 2020-09-22 16:00 تبليغ
فيديو.. جوتيريش : وجود المرتزقة يعرقل الحل فى ليبيا
فيديو.. جوتيريش : وجود المرتزقة يعرقل الحل فى ليبيا
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن وجود المرتزقة يعرقل حل الأزمة الليبية، مؤكدًا على ضرورة العمل لوقف إطلاق نار الشامل فى ليبيا، وإنهاء وجود المرتزقة والميليشيات هناك. 

وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التى انطلقت أعمالها رسميًا، اليوم الثلاثاء، جدد جوتيريش الدعوة إلى وقف إطلاق نار عالمى، مشددًا أهمية العمل لمنع حدوث حرب باردة جديدة. 

كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة التوصل لحل للأزمة السورية، ودعا فى الوقت ذاته القادة الفلسطينيين والإسرائيليين للعمل من أجل حل الدولتين. 

وحذر جوتيريش من أن وباء يذهب بكافة الاتجاهات، وأنه بات على الجميع نبذ الصراعات والتوحد فى مواجهته. 

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