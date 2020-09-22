أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن وجود المرتزقة يعرقل حل الأزمة الليبية، مؤكدًا على ضرورة العمل لوقف إطلاق نار الشامل فى ليبيا، وإنهاء وجود المرتزقة والميليشيات هناك.





وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التى انطلقت أعمالها رسميًا، اليوم الثلاثاء، جدد جوتيريش الدعوة إلى وقف إطلاق نار عالمى، مشددًا أهمية العمل لمنع حدوث حرب باردة جديدة. كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة التوصل لحل للأزمة السورية، ودعا فى الوقت ذاته القادة الفلسطينيين والإسرائيليين للعمل من أجل حل الدولتين. وحذر جوتيريش من أن وباء كورونا يذهب بكافة الاتجاهات، وأنه بات على الجميع نبذ الصراعات والتوحد فى مواجهته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. جوتيريش : وجود المرتزقة يعرقل الحل فى ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.