البحرين : 3 وفيات و713 إصابة جديدة بكورونا

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفى على موقعها الإلكترونى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إنه تم تسجيل 713 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالى 65752 اصابة، فيما تماثلت للشفاء 676 حالة جديدة ليبلغ إجمالى حالات الشفاء 58626 حالة.

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