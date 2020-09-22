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البحرين : 3 وفيات و713 إصابة جديدة بكورونا

أخبار عربية أحمد جاد 2020-09-22 17:51 تبليغ
البحرين : 3 وفيات و713 إصابة جديدة بكورونا
البحرين : 3 وفيات و713 إصابة جديدة بكورونا

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفى على موقعها الإلكترونى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إنه تم تسجيل 713 إصابة جديدة بفيروس ، ليبلغ العدد الإجمالى 65752 اصابة، فيما تماثلت للشفاء 676 حالة جديدة ليبلغ إجمالى حالات الشفاء 58626 حالة.

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