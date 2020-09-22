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المدعى العام السويسرى يطالب بسجن القطرى ناصر الخليفى 28 شهرا

أخبار عربية عبير العدوى 2020-09-22 17:06 تبليغ
المدعى العام السويسرى يطالب بسجن القطرى ناصر الخليفى 28 شهرا
المدعى العام السويسرى يطالب بسجن القطرى ناصر الخليفى 28 شهرا
طالب المدعى العام السويسرى، بسجن رجل الأعمال القطرى ناصر الخليفى رئيس قناة بى إن سبورت، ومالك نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، لمدة 28 شهرًا باتهامات الفساد والتعامل بالرشاوى.

كما طالب المدعى العام السويسرى، بسجن الفرنسى جيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" بالسجن لمدة 3 سنوات، حسبما أفادت شبكة "العربية" الإخبارية فى نبأ عاجل. 

ووفقًا لوكالات إخبارية، قال المدعى العام السويسرى أمام المحكمة الجنائية فى سويسرا، إن المتهم القطرى لم يتوقف أبدًا عن "إظهار ازدراء القواعد الأخلاقية لكرة القدم والمؤسسات القضائية السويسرية"، حيث وجه له اتهامات بخيانة الأمانة وسوء الإدارة.

جاء ذلك خلال انطلاق الجلسة السادسة لمحاكمة القطرى ناصر الخليفى والفرنسى جيروم فالك بالمحكمة الفيدرالية الجنائية بسويسرا، اليوم الثلاثاء، حيث يحاكم الخليفى بتهمة الفساد وتقديم رشى للفرنسى جيروم فالك، على حلفية المساعى الغير قانونية لحصول شبكة بى إن سبورتس على حقوق بث كأس العالم 2026 و2030.

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