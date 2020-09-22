الذهب ينخفض مع صعود الدولار لأعلى مستوى

الذهب ينخفض مع صعود الدولار لأعلى مستوىتراجع الذهب مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى خلال أكثر ن شهر فيما ظل المستثمرون متشككين بشأن إجراءات تحفيز إضافية لدعم الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا قبيل كلمات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1904.21 دولارات للأوقية (الأونصة) بعد موجة بيع كبيرة دفعت المعدن النفيس للانخفاض إلى أدنى مستوياته منذ 12 أغسطس عند 1882.70 دولاراً للأوقية الاثنين. وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1911.60 دولاراً للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يعتبر أيضاً ملاذاً آمناً، إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل سلة عملات رئيسية في وقت سابق من الجلسة مما قلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 73ر24 دولارا للأوقية في حين ارتفع البلاتين 2ر1 % إلى 75ر891 دولارا وزاد البلاديوم 9ر0 % إلى 71ر2293 دولارا للأوقية.