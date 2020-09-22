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الليلة .. عقيلة صالح وحفتر يصلان القاهرة لبحث تطورات الوضع فى ليبيا

أخبار عربية عبير العدوى 2020-09-22 18:13 تبليغ
الليلة .. عقيلة صالح وحفتر يصلان القاهرة لبحث تطورات الوضع فى ليبيا
الليلة .. عقيلة صالح وحفتر يصلان القاهرة لبحث تطورات الوضع فى ليبيا
الليلة .. عقيلة صالح وحفتر يصلان القاهرة لبحث تطورات الوضع فى ليبيا
يصل المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، مساء اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، حيث يبحث مع كبار المسؤولين المصريين تطورات الوضع فى ليبيا، حسبما كشفت مصادر لشبكة "العربية" الإخبارية، منذ قليل. 

ووفقًا لمصادر العربية، فإن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبى، يزور القاهرة أيضًا بالتزامن مع زيارة عقيلة صالح، موضحة أن تلك اللقاءات تبحث مبادرات جنيف والمغرب. 

كما نقلت "العربية" تصريحات نقلاً عن القاهرة، تؤكد أن مصر تسعى لعدم وجود أى خلافات بين البرلمان الليبى والجيش. 

زيارة حفتر وعقيلة صالح للقاهرة

وتواصل القاهرة مساعيها لإرساء الحل السياسى فى ليبيا، وإنقاذ الدولة الجارة من أزمة انتشار الميليشيات الإرهابية والمرتزقة العاملة تحت لواء حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، فى ظل تداعيات الحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى. 

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